El estallido de Andreeva tras su eliminación: “¡Que os jod** a todos!’”

El estallido de Andreeva tras su eliminación: “¡Que os jodan a todos!’” / @tennistemple/WTA

La rusa Mirra Andreeva, número ocho del ranking WTA y vigente campeona de Indian Wells, quedó eliminada tras caer ante Katerina Siniakova (4-6, 7-6(5) y 6-3) en un partido que se le escapó después de tener ventaja en el tercer set. La joven tenista volvió a sufrir una remontada, la tercera consecutiva tras las derrotas en Dubái y Doha, y terminó muy frustrada. Su enfado quedó reflejado al romper la raqueta contra el suelo y al dirigirse a la grada con un grito de indignación "Fuck you all" tras consumarse la derrota.

