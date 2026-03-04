Secciones

Aryna Sabalenka comparte el emotivo momento de su pedida de matrimonio / Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka

La número uno del tenis mundial, Aryna Sabalenka, ha protagonizado uno de los momentos más comentados fuera de las pistas en las últimas horas. La bielorrusa anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis tras una romántica pedida de matrimonio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.La propia jugadora compartió el momento en Instagram, donde publicó un vídeo de la propuesta acompañado del mensaje: “Tú y yo para siempre. 3.3.2026”. En las imágenes se puede ver a Frangulis arrodillándose frente a Sabalenka para pedirle matrimonio en un ambiente cuidadosamente preparado para la ocasión. Más información

