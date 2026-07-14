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Hallan a un hombre apuñalado en la cocina de una vivienda de Fuencarral tras una alerta por un fuerte olor químico

Hallan a un hombre apuñalado en la cocina de una vivienda de Fuencarral tras una alerta por un fuerte olor químico

Sara Fernández

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Hallan a un hombre apuñalado en la cocina de una vivienda de Fuencarral tras una alerta por un fuerte olor químico

Sara Fernández

PI STUDIO

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La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre hallado este martes en el interior de una vivienda del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. El suceso se produjo alrededor de las 9.50 horas, cuando el 091 recibió una llamada que alertaba de "un olor muy fuerte a algún producto químico" procedente del domicilio, según informan fuentes policiales.

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