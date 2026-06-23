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Un incendio obliga a desalojar una de las cuatro torres de Madrid: "Oímos una explosión"

Un incendio obliga a desalojar una de las cuatro torres de Madrid: "Oímos una explosión"

Lucía Feijoo Viera

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Un incendio obliga a desalojar una de las cuatro torres de Madrid: "Oímos una explosión"

Lucía Feijoo Viera

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Alarma en Madrid por un incendio en la Torre Moeve, uno de los rascacielos más representativos de la capital. El fuego se ha declarado este martes en un cuarto técnico de la planta 25 del edificio, situado en el complejo de las Cuatro Torres, y ha obligado a desalojar la torre de forma preventiva. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han dado por extinguido por completo el incendio y han confirmado la ausencia de humo en la planta afectada, según ha informado Delegación del Gobierno. Los efectivos realizan ahora una revisión del edificio para comprobar su seguridad. Más información

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