Secciones

Es noticia
Caso NegreiraJulián ÁlvarezDecoTopuriaPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026RaphinhaMercado de fichajesLesión TopuriaMundial 2026Inglaterra - CroaciaPortugal - CongoOyarzabalEtapa 1 Tour de SuizaHorario Badosa - GauffGrupo España Mundial 2026Máximo goleador historia MundialesPróximo partido EspañaCuándo juega Barça final ValenciaUS Open de golf 2026Horarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfEstado de salud TopuriaSeguridad SocialDGTCalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
La policía se incauta de 16 toneladas de camisetas falsificadas del Mundial

La policía se incauta de 16 toneladas de camisetas falsificadas del Mundial

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La policía se incauta de 16 toneladas de camisetas falsificadas del Mundial

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Policía se ha incautado de más de 66.000 camisetas falsificadas de las selecciones del Mundial durante el desarrollo de una operación internacional en la que han sido detenidas un total de 95 personas en diferentes puntos de España, entre ellos Madrid, Barcelona, Denia, Elche y Málaga. Estas falsificaciones estaban destinadas a la venta ambulante ilegal, redes sociales y plataformas de comercio online. Más información

TEMAS