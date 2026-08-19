Sara Fernández

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Se extiende con rapidez el incendio de Las Hurdes en Cáceres

El incendio forestal declarado este martes en Las Hurdes afronta este miércoles una jornada clave después de una rápida evolución que obligó a evacuar a unas 700 personas de diez alquerías y a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Más de 150 efectivos han trabajado durante la madrugada en las labores de extinción, a la espera de conocer la evolución del fuego durante las primeras horas de la mañana.