Secciones

Es noticia
Camiseta BarçaDe JongBarcelona - Europa horarioReal Madrid - Alcorcón horarioHorarios F1Mercado de fichajesEtapa 19 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaRodriPrograma Campeonato España AtletismoCampeonato España AtletismoVelada Año IbaiEA Sports FCArgentinaMounir NasraouiLamine Yamal estudiosÁlex BaenaDjokovicPróximo partido EspañaCamiseta dos estrellas EspañaPartidos pretemporadaBarça pretemporadaElectricistaCubarsí estudiosJuan Carlos, dueño de un bar en RocafondaPlayStationPS Plus AgostoPokémon TCGOutdoor
instagramlinkedin
El terrible momento en el que las llamas devoraban el parking de bomberos de San Martín de Valdeiglesias

El terrible momento en el que las llamas devoraban el parking de bomberos de San Martín de Valdeiglesias

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El terrible momento en el que las llamas devoraban el parking de bomberos de San Martín de Valdeiglesias

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Con la oleada de incendios que están rodeando la capital, la Comunidad de Madrid ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante la posible presencia de humo y cenizas en el aire como consecuencia de los incendios forestales. El objetivo es reducir la exposición a las partículas y prevenir problemas de salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

TEMAS