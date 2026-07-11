Secciones

Es noticia
Sprint MotoGPCuadro MundialInduráinCourtoisFerran TorresCuándo juega España FranciaCalendario España MundialLuis EnriqueBezzecchiMcGregor TopuriaEtapa 8 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaMercado Fichajes hoyMundial 2026 hoyMcGregor Holloway horarioEspaña Sub 19Joker San FermínHermano LamineManolo LamaParejas jugadores BarçaMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Sara Fernández García / PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Sara Fernández García / PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La huella del incendio forestal de Los Gallardos se extiende como una gran mancha rojiza y oscura entre este municipio, Bédar y las inmediaciones de la autovía A-7. La imagen muestra la magnitud de un fuego que ha castigado con especial intensidad el Levante almeriense y que, en sus momentos más críticos, llegó a avanzar hasta 100 metros por minuto.

TEMAS