Secciones

Es noticia
Cuadro MundialJoao CanceloPróximo partido EspañaEstados UnidosEspaña - BélgicaLamine YamalEtapa 4 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaMiguel IndurainMercado Fichajes hoyMundial 2026Partidos WimbledonCalendario España MundialEliminadas MundialMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Horarios MotoGP GP de AlemaniaIreneLongevidad CristianoMikel MerinoPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Los toros de Fuente Ymbro inauguran los Sanfermines 2026 con un rápido y emocionante encierro sin heridos por asta

Los toros de Fuente Ymbro inauguran los Sanfermines 2026 con un rápido y emocionante encierro sin heridos por asta

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Los toros de Fuente Ymbro inauguran los Sanfermines 2026 con un rápido y emocionante encierro sin heridos por asta

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han estrenado los Sanfermines 2026 con una carrera rápida y emocionante en el primer encierro de las fiestas, que no ha dejado heridos por asta. En una mañana de reencuentros y emociones, con un recorrido con nutrida presencia de corredores pese a ser martes, la marcha de la manada ha resultado agrupada y veloz, con caídas de mozos, algunos de los cuales han precisado asistencia médica por golpes y contusiones.