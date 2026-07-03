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Muere Gastón, el tiburón del Aquarium Finisterrae de A Coruña

Muere Gastón, el tiburón del Aquarium Finisterrae de A Coruña

Sara Fernández

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Muere Gastón, el tiburón del Aquarium Finisterrae de A Coruña

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO | MUSEOS CIENTÍFICOS CORUÑESES

MADRID
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Gaston, el tiburón toro que era una de las estrellas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, ha fallecido. Así lo ha confirmado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en sus redes sociales. "Durante varias xeracións, Gastón espertou a fascinación de milleiros de coruñeses e coruñesas dende a sala Nautilus. Hoxe despedímolo pero quedará nos nosos mellores recordos. O noso agradecemento ao equipo de Museos Científicos Coruñeses polo seu coidado e dedicación", explicaba el Rey en una publicación.