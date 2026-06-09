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El papa critica la "lógica del interés y del lucro" en su encuentro con los voluntarios

El papa critica la "lógica del interés y del lucro" en su encuentro con los voluntarios

Sara Fernández

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El papa critica la "lógica del interés y del lucro" en su encuentro con los voluntarios

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

MADRID
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El papa León XIV ha criticado "un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término crecimiento se reduce a la dimensión económico-financiera", en el encuentro con los cerca de 18.000 voluntarios que han colaborado en su visita a la capital, de la que el pontífice se despide este martes para poner rumbo a Barcelona.

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