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León XIV convierte sus recorridos en papamóvil en una oportunidad para bendecir a los más pequeños

León XIV convierte sus recorridos en papamóvil en una oportunidad para bendecir a los más pequeños

Javier Vendrell Camacho

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León XIV convierte sus recorridos en papamóvil en una oportunidad para bendecir a los más pequeños

Javier Vendrell Camacho

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León XIV se ha ganado el afecto unánime de los fieles al convertir sus recorridos en el papamóvil, en un goteo constante de paradas para bendecir a decenas de bebés. El protocolo habitual se ha visto flexibilizado por el deseo expreso del pontífice de acercarse a los fieles. Es su equipo de seguridad quién facilita a las familias que sus hijos puedan ser bendecidos.

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