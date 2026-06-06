Secciones

Es noticia
Multas Guardia CivilMarc CasadóEnrique Riquelme KloppLiga FuturesHorario Carrera Sprint MotoGPClasificación F1 GP MónacoValor de mercado BarçaHorario final Roland GarrosUCAM Murcia - BarçaNava - Barça balonmanoEtapa 8 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesSpotifyCalculadora MundialCuándo juega EspañaPróximo torneo Rafa JódarNoticias BarçaElecciones Real MadridCuándo pelea TopuriaGuardiolaJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Graviteo
instagramlinkedin
Estos son los primeros ciudadanos que ven y saludan al papa

Estos son los primeros ciudadanos que ven y saludan al papa

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Estos son los primeros ciudadanos que ven y saludan al papa

Sara Fernández

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

Cerca de 25 niños, de entre tres y doce años, acompañados por padres y profesores, han recibido aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al Papa León XIV. Entre la delegación de niños que han saludado al Papa a su llegada a la capital española hay algunos menores con discapacidad mental y física. Los pequeños han sido seleccionados tanto por la Conferencia Episcopal Española como por el Vaticano. León XIV se ha mostrado cariñoso con los asistentes, conversando con ellos y recibiendo sus regalos.