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Así ha sido el primer trayecto en papamóvil de León XIV por las calles de Madrid

Así ha sido el primer trayecto en papamóvil de León XIV por las calles de Madrid

Javier Vendrell Camacho

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Así ha sido el primer trayecto en papamóvil de León XIV por las calles de Madrid

Javier Vendrell Camacho

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Unas 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han salido este sábado a las calles de Madrid para recibir al papa León XIV durante su recorrido entre el Palacio Real y la Nunciatura Apostólica. Miles de fieles acompañaron el paso del pontífice entre aplausos, vítores y cánticos de “Viva León XIV” y “Alza la mirada” en su primer desplazamiento en papamóvil por la capital.

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