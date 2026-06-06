Javier Vendrell Camacho

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León XIV, en la vigilia: "Las redes muchas veces nos engañan; buscad siempre la verdad"

Javier Vendrell Camacho PI STUDIO

León XIV ha subrayado el valor del "silencio" para "reconocer la voz de Dios". "Cuando buscamos el silencio, decidimos qué no escuchar y de qué ruidos no dejarnos distraer. Al liberarnos del estruendo de mil voces, reconocemos que algunas engañan nuestros deseos", ha proclamado. Además, ha llamado a "buscar la verdad". "Las redes muchas veces nos engañan, nos cuentan mentiras, buscad siempre la verdad", ha señalado.