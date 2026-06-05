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Sofía Vergara elogia a España de cara al Mundial: "Tiene muy buenos jugadores"

Sofía Vergara elogia a España de cara al Mundial: "Tiene muy buenos jugadores"

Lucía Feijoo Viera

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Sofía Vergara elogia a España de cara al Mundial: "Tiene muy buenos jugadores"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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La actriz colombiana Sofía Vergara abandera una contundente llamada a la comunidad hispana para vivir un histórico Mundial que olvide las diferencias raciales, políticas y religiosas, un mensaje de unión que promueve como embajadora de Telemundo. "Este es un momento de pasarla bien, de felicidad, de paz, de ser compañeros, de ser hermanos (...) de tenernos tolerancia. No somos enemigos en el mundo, simplemente es un deporte"

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