El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha pedido a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco González, Francisco, ante su incomparecencia en un proceso judicial abierto por un presunto impago de la pensión de su hija, ahora ya mayor de edad, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. El artista no ha comparecido en el proceso judicial ni con abogado ni con procurador. Ante esta situación, el juez ha acordado el archivo provisional del caso para evitar que el supuesto delito que se pueda atribuir al intérprete de Alcoy prescriba, precisaron las mismas fuentes.