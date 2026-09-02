Navarro destaca el rejuvenecimiento del plantel en su "balance positivo" del mercado / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, destaca el rejuvenecimiento del plantel en su "balance positivo" del mercado

José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, ha hecho este miércoles un "balance positivo" del mercado estival que terminó anoche, en el que el club completó "un total de once entradas, diez salidas y siete terminaciones de contrato" y ha "rejuvenecido a la plantilla en casi cuatro años". En la rueda de prensa explicativa del periodo de fichajes, Navarro explicó que ha "buscado esa hoja de ruta trazada" consistente en la "sostenibilidad tanto económica como deportiva" para lo que ha debido "generar límite de coste de plantilla a través de ventas" por las que club ha ingresado "más de 40 millones".