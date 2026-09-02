Secciones

Es noticia
AsencioCasadóCopa CatalunyaVuelta a España hoyClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 11 Vuelta a EspañaJorge MartínUS Open hoyAlcaraz - Faria horarioJódar - Bu horarioJulián ÁlvarezGabriel JesusGuille FernándezRecalificación ValdebebasJustin MinayaNijstad BarçaBarcelona - Rayo VallecanoReal Madrid - Ajax horarioPróximo partido BarcelonaPichichi LaLigaAlcarazPróximo partido AlcarazBerni ÁlvarezPerico InduráinTopuriaGuardiolaMiguel Indurain hijoAdama TraoréFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin
José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, destaca el rejuvenecimiento del plantel en su "balance positivo" del mercado

José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, destaca el rejuvenecimiento del plantel en su "balance positivo" del mercado

Navarro destaca el rejuvenecimiento del plantel en su "balance positivo" del mercado / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, destaca el rejuvenecimiento del plantel en su "balance positivo" del mercado

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, ha hecho este miércoles un "balance positivo" del mercado estival que terminó anoche, en el que el club completó "un total de once entradas, diez salidas y siete terminaciones de contrato" y ha "rejuvenecido a la plantilla en casi cuatro años". En la rueda de prensa explicativa del periodo de fichajes, Navarro explicó que ha "buscado esa hoja de ruta trazada" consistente en la "sostenibilidad tanto económica como deportiva" para lo que ha debido "generar límite de coste de plantilla a través de ventas" por las que club ha ingresado "más de 40 millones".

TEMAS