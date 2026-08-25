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El Sevilla presenta al delantero escocés Robbie Ure y al centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili

El Sevilla FC ha presentado este martes a los dos últimos fichajes de la entidad de Nervión: el delantero escocés Robert Philip 'Robbie' Ure y el centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili. Al acto ha asistido el director deportivo del Sevilla FC, José Ignacio Navarro. Sin embargo, el Sevilla FC sigue mirando al mercado ya que el entrenador Luis García Plaza quiere incorporar a más jugadores de ataque.