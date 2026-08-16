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Luis García Plaza tras la victoria del Sevilla: "El equipo ha demostrado estar muy fuerte mentalmente"

Luis García Plaza tras la victoria del Sevilla: "El equipo ha demostrado estar muy fuerte mentalmente"

Luis García Plaza tras la victoria del Sevilla: "El equipo ha demostrado estar muy fuerte mentalmente" / LALIGA

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Luis García Plaza tras la victoria del Sevilla: "El equipo ha demostrado estar muy fuerte mentalmente"

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Luis García Plaza, técnico del Sevilla FC, atendió a los medios en la rueda de prensa posterior al partido de la primera jornada de Liga contra el Rayo Vallecano. El técnico ha elogiado a su equipo por haber demostrado mucha fortaleza mental a lo largo del partido en el que se han quedado con diez en el césped y aún así han conseguido llevarse la victoria contra el equipo de Vallecas. Más información

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