Luis García Plaza tras la victoria del Sevilla: "El equipo ha demostrado estar muy fuerte mentalmente" / LALIGA

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Luis García Plaza tras la victoria del Sevilla: "El equipo ha demostrado estar muy fuerte mentalmente"

LALIGA

Luis García Plaza, técnico del Sevilla FC, atendió a los medios en la rueda de prensa posterior al partido de la primera jornada de Liga contra el Rayo Vallecano. El técnico ha elogiado a su equipo por haber demostrado mucha fortaleza mental a lo largo del partido en el que se han quedado con diez en el césped y aún así han conseguido llevarse la victoria contra el equipo de Vallecas. Más información