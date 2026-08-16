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Luis García Plaza no dudó en elogiar a Manu Bueno por su acción que ayudó a provocar el penalti

Luis García Plaza no dudó en elogiar a Manu Bueno por su acción que ayudó a provocar el penalti

Luis García Plaza no dudó en elogiar a Manu Bueno por su acción que ayudó a provocar el penalti / LALIGA

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Luis García Plaza no dudó en elogiar a Manu Bueno por su acción que ayudó a provocar el penalti

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El técnico del Sevilla FC atendió a los medios en rueda de prensa y mostró un gran aprecio por Manu Bueno y su jugada que fue esencia para que Robbie consiguiera provocar el penalti que dio el gol de la victoria al equipo sevillano. "El 80% es suyo. Me sorprende que le deis el mérito a Robbie..." dijo García Plaza en rueda de prensa, intentando poner en el foco al jugador.

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