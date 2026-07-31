Hay actos que definen equipos: el Sevilla recibe a Ignacio, un joven víctima de quemaduras en un incendio / Sevilla FC

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Hay actos que definen equipos: el Sevilla recibe a Ignacio, un joven víctima de quemaduras en un incendio

El Sevilla FC ha compartido como el primer equipo ha recibido a Ignacio, un joven que debido a un incendio recibió quemaduras en su cuerpo de un 42%. Ignacio sigue con la recuperación de sus heridas y el equipo sevillista lo ha ayudado acompañándolo con sus referentes, los cuales han mantenido conversaciones con él y lo han inmortalizado con fotos.