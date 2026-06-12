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Del Nido Carrasco se ha "planteado dimitir" debido a las "amenazas de muerte"

Del Nido Carrasco se ha "planteado dimitir" debido a las "amenazas de muerte"

Del Nido Carrasco se ha "planteado dimitir" debido a las "amenazas de muerte" / EFE

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Del Nido Carrasco se ha "planteado dimitir" debido a las "amenazas de muerte"

EFE

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El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha admitido este viernes en rueda de prensa que se ha "planteado 700 millones de veces" dimitir de su cargo porque "no es agradable recibir amenazas de muerte por teléfono o desde un coche aparcado" en la puerta de su casa. "A nivel personal, esto no merece la pena pero debo seguir dando pasos, por responsabilidad, para garantizar el futuro y la supervivencia del Sevilla. Me gustaría tener 200 millones de euros para fichajes y aspirar a la Champions, pero la obligación es generar plusvalías", ha señalado el dirigente tras la presentación como director deportivo de José Ignacio Navarro.

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