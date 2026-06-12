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José María del Nido Jr: "En el Sevilla acertamos con la decisión de que Sergio Ramos no se uniera al equipo"

En el Sevilla F.C., tanto los aficionados como el presidente han sufrido un final de temporada duro. Sergio Ramos intentó comprar el club, pero no salió. Por eso el presidente del equipo comenta que acertó con la decisión de no dejarle jugar. Además, José María del Nido Jr. asegura que “jamás” ha estado en una reunión de venta de las acciones. Ahora el presidente del club comenta que tiene la “situación económica controlada” y que a pesar de que tienen una deuda de 88 millones, en caja tienen más de 50 millones de euros. El problema que ve del Nido está en los “límites de coste de plantilla”, pero comenta que no van a “poner excusas” ni “a llorar” ya que con lo que tienen conseguirán hacer “una plantilla competitiva”.