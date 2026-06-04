Las protestas de los aficionados del Sevilla contra la junta directiva / Atlas News

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Las protestas de los aficionados del Sevilla contra la junta directiva

Por segundo día consecutivo, el malestar social se ha apoderado de los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán tras la ruptura de las negociaciones entre Sergio Ramos y el consejo de administración del Sevilla FC. Medio centenar de aficionados se han congregado a las puertas del estadio para manifestar su absoluto rechazo a la gestión de los actuales mandatarios de la entidad, un descontento que ha quedado patente en las imágenes que acompañan a esta información. Con pancartas en las que se podía leer "al Sevilla se le respeta" o "el Sevilla se desangra", los seguidores han coreado de forma unánime gritos de "directiva dimisión" para exigir la salida inmediata de los altos cargos y reclamar la venta del club como única vía para enderezar el rumbo deportivo y económico. Esta última movilización espontánea sirve de antesala a una acción colectiva mucho mayor que ya se está fraguando en el seno del sevillismo. Horas antes de esta protesta, la Federación de Peñas, en coordinación con el grupo Biris Norte y otros colectivos y asociaciones de aficionados, anunciaron que unen fuerzas para organizar una gran manifestación unitaria. El objetivo de esta próxima convocatoria institucional es canalizar el descontento de toda la masa social para exigir de manera formal un cambio radical en el modelo de gestión y la dimisión en bloque de la actual junta directiva.