Sergio Ramos cierra la compra del Sevilla FC / Atlas News

Sergio Ramos cierra la compra del Sevilla FC

Sergio Ramos ha cerrado este martes el acuerdo para comprar el Sevilla FC tras reunirse con los accionistas del club de Nervión. Las familias Carrión, Castro y Alés han dado el visto bueno a la operación con Five Eleven Capital, que ha quedado pendiente únicamente de los trámites notariales. El acuerdo también contempla las acciones de José María del Nido Benavente, máximo accionista a título particular, y las poco más de cien acciones del actual presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, que no han estado presentes en el cónclave. El abogado de Sevilla FC, Alberto Pérez Solando, decía su salida que la reunión había ido "muy bien" y se mostraba "optimista". Así las cosas, solo quedan unos flecos para que sea efectiva la compra del Sevilla FC por Ramos y el fondo Five Eleven Capital.