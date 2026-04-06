Insultos y amenazas a los jugadores del Sevilla tras la derrota con el Oviedo / Atlas News

Insultos y amenazas a los jugadores del Sevilla tras la derrota con el Oviedo

Una parte importante de los aficionados del Sevilla ha agotado su paciencia. La derrota sufrida en Oviedo frente al colista deja a los de Luis García Plaza a dos puntos del descenso. Una situación que ha llevado al límite a los hinchas más violentos. A pesar de aterrizar a altas horas de la madrugada, un grupo de sevillistas acudieron al Aeropuerto de San Pablo para increpar a jugadores, cuerpo técnico y directivos por su malestar ante la situación que atraviesa la entidad, incluidas amenazas y cánticos de "muérete" a Del Nido Carrasco. La plantilla enfiló su particular viacrucis hacia el autobús, aguantando todo tipo de insultos. Y ahí no acabó la cosa, porque la bronca también se pudo escuchar poco después en la ciudad deportiva. El club tuvo que pedir la ayuda de varios efectivos policiales, que realizaron un cordón fuera de la puerta de acceso para evitar males mayores. Los aficionados allí presentes dedicaron todo tipo de improperios a los jugadores, acusándolos de falta de actitud y valentía para revertir un escenario que está al borde del colapso. Más información