García Plaza se enfunda el mono de trabajo / EFE

García Plaza se enfunda el mono de trabajo

El nuevo técnico del Sevilla, Luis García Plaza, ha conocido a sus jugadores y entrenado este miércoles por vez primera en la ciudad deportiva de la entidad tras fichar hasta junio de 2027 en sustitución del argentino Matías Almeyda, destituido el lunes, y antes de su presentación oficial en el Ramón Sánchez Pizjuán. 'Primer día en la oficina' es el mensaje con el que las redes sociales del Sevilla han dado el pistoletazo de salida a la nueva etapa en el banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán junto a las primeras imágenes del técnico madrileño dirigiéndose a sus futbolistas.