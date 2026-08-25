Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezFrenkie de JongMercado FichajesVuelta a España hoyClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 5 Vuelta a EspañaLivakovicQuién es LivakovicBaldeSorteo Champions LeaguePosibles rivales Barça ChampionsEquipos españoles ChampionsRafa Nadal padreDónde ver UTMBMiguel IndurainDe la Fuente LamineXavi HernándezJosé ElíasPedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS PlusOutdoor
instagramlinkedin
Xavi Hernández, oficialmente presentado como seleccionador de Países Bajos

Xavi Hernández, oficialmente presentado como seleccionador de Países Bajos

Xavi Hernández, oficialmente presentado como seleccionador de Países Bajos / @OnsOranje

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavi Hernández, oficialmente presentado como seleccionador de Países Bajos

@OnsOranje

RRSS WhatsAppCopiar URL

El exjugador blaugrana, el cual fue también entrenador del FC Barcelona durante dos temporadas y media, se ha confirmado como nuevo seleccionador de Países Bajos, sustituyendo a Ronald Koeman como ya pasó también con el FC Barcelona. Xavi ha atendido a los medios por primera vez como entrenador de la 'Oranje' en una nueva etapa como entrenador. Más información

TEMAS