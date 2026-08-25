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Xavi Hernández, oficialmente presentado como seleccionador de Países Bajos
El exjugador blaugrana, el cual fue también entrenador del FC Barcelona durante dos temporadas y media, se ha confirmado como nuevo seleccionador de Países Bajos, sustituyendo a Ronald Koeman como ya pasó también con el FC Barcelona. Xavi ha atendido a los medios por primera vez como entrenador de la 'Oranje' en una nueva etapa como entrenador. Más información