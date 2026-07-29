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Las imágenes de Nico Williams y sus 'torridas' vacaciones que han incendiado las redes
Nico Williams está disfrutando de sus vacaciones después de ganar con su su selección en el Mundial disputado entre junio y julio. El jugador del Athletic Club está disfrutando del sol y el mar a la vez que ha dejado unas imágenes que han dado mucho que hablar tanto en redes sociales como en los programas de televisión más amarillistas. Más información