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Baño de masas para Luis de la Fuente tras su visita a Telefónica

Baño de masas para Luis de la Fuente tras su visita a Telefónica

Baño de masas para Luis de la Fuente tras su visita a Telefónica / Denís Iglesias

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Baño de masas para Luis de la Fuente tras su visita a Telefónica

Denís Iglesias

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El técnico de la Roja ha firmado y entregado una camiseta de juego a la compañía. La de las dos estrellas no estará disponible oficialmente hasta el 2 de agosto. El riojano también ha contado cuál es su gran amuleto el cual lleva en los partidos. Cientos de personas han acudido para poder ver al seleccionador que ha conseguido una Eurocopa y un Mundial de forma consecutiva.

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