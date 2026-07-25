EFE

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Trump reacciona a la gorra de Ferran Torres: "Fue un gran cumplido"

Donald Trump ha vuelto a referirse a Ferran Torres tras la conquista del Mundial por parte de España. El presidente de Estados Unidos elogió al delantero del Barça por la gorra con el lema "Make Spain Great Again" que lució durante las celebraciones y aseguró que fue "un bonito gesto" que "apreciaron". Sus declaraciones han reavivado el debate en redes sociales, mientras Ferran todavía no se ha pronunciado sobre la polémica. Más información