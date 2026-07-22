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Los futbolistas de la selección española Fabián y Gavi reciben su peso en kilos de tomate

Los Palacios y Villafranca (Sevilla) rendiió culto este martes a dos de sus hijos más preclaros, los flamantes campeones del Mundo Fabián Ruiz y Pablo Páez 'Gavi', regalándoles sus respectivos pesos en su producto estrella, el tomate, como los musulmanes ismaelitas hacían en su día con oro, diamantes y platino para celebrar la entronización y los jubileos de su líder espiritual, el Aga Khan III, el sultán Mahommed Shah