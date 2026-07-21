Tvboy inmortaliza en Barcelona a Ferran Torres tras su histórico gol en la final del Mundial / Atlas News

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Tvboy inmortaliza en Barcelona a Ferran Torres tras su histórico gol en la final del Mundial

Atlas News

Las calles de Barcelona cuentan con una nueva obra de arte. El célebre artista urbano Tvboy ha dedicado su última creación al delantero valenciano Ferran Torres, el héroe que marcó el gol de la victoria en la final del Mundial. El mural, plasmado en una pared del barrio de la Vila de Gràcia, muestra al futbolista del FC Barcelona vestido con la camiseta de la selección española mientras besa con fervor La Copa del Mundo.