Rodri ensalza a Ferran, que "muchas veces ha sido injustamente criticado" / EFE

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Rodri ensalza a Ferran, que "muchas veces ha sido injustamente criticado"

El capitán de la selección española Rodri Hernández ensalzó este lunes a Ferran Torres, "una persona muy importante para este grupo, un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español". Rodri festejó el título de campeones del mundo junto a sus compañeros, de los que dijo que "son la hostia", y se acordó especialmente de Ferran Torres, durante la celebración del Mundial conseguido por la selección española, en el acto central de la fiesta, en la Plaza de Cibeles de Madrid. Más información