Secciones

Es noticia
LaporteLamine Yamal estudiosBisiwuClasificación Tour de FranciaSanciones ArgentinaMbappé EA Sports FC 27Ferran Torres MadridPadres CubarsíFerran TorresMercado de fichajesEtapa 17 Tour de FranciaPróximo partido EspañaCamiseta dos estrellas EspañaBarça pretemporadaHermano LaminePedrerolDieta Ferran TorresMarc MárquezIsabel AllendePlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin
Luis de la Fuente, el cerebro de la segunda estrella

Luis de la Fuente, el cerebro de la segunda estrella

Luis de la Fuente, el cerebro de la segunda estrella / Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis de la Fuente, el cerebro de la segunda estrella

Perform

Añádenos en Google

El seleccionador español ha logrado devolver a La Roja a la cima del fútbol mundial. El técnico de la Roja ha demostrado en dos grandes torneos el poder en el terreno de juego de su equipo, llegando a la cima de la selección. Una Eurocopa y un Mundial consecutivos demuestran el músculo de una selección forjada con jugadores de todas las edades, presente y futuro del fútbol español.

TEMAS