Luis de la Fuente, el cerebro de la segunda estrella / Perform

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Luis de la Fuente, el cerebro de la segunda estrella

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El seleccionador español ha logrado devolver a La Roja a la cima del fútbol mundial. El técnico de la Roja ha demostrado en dos grandes torneos el poder en el terreno de juego de su equipo, llegando a la cima de la selección. Una Eurocopa y un Mundial consecutivos demuestran el músculo de una selección forjada con jugadores de todas las edades, presente y futuro del fútbol español.