Secciones

Es noticia
Celebración España CibelesDónde ver celebración EspañaHorario celebración EspañaMensaje MessiQuién canta celebración EspañaSanciones ArgentinaPadres CubarsíPromesas jugadores EspañaLuis de la FuenteFerran TorresPalmarés MundialesCamiseta dos estrellas EspañaClasificación Tour de FranciaEtapa 16 Tour de FranciaLeo MessiMaldiniLamine Yamal RocafondaHermano LaminePlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin
Cucurella no pierde su carisma en la celebración

Cucurella no pierde su carisma en la celebración

Cucurella no pierde su carisma en la celebración / @escorial_alvaro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cucurella no pierde su carisma en la celebración

@escorial_alvaro

RRSS WhatsAppCopiar URL

Es ya conocido la fama que tiene Cucurella fuera del césped, su presencia en las celebraciones no ha dejado indiferente a nadie. Su cántico 'Cucurella, se come una paella' se hizo viral a lo largo de meses en las redes sociales, siendo tarareado por todo un país. Y en la nueva celebración que se está desarrollando en Madrid tras conseguir la segunda estrella no está siendo muy diferente. El lateral sigue brindando momentos de simpatía y alegría que se contagia entre los jugadores de la Selección española.

TEMAS