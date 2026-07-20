Cucurella no pierde su carisma en la celebración / @escorial_alvaro

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Cucurella no pierde su carisma en la celebración

Es ya conocido la fama que tiene Cucurella fuera del césped, su presencia en las celebraciones no ha dejado indiferente a nadie. Su cántico 'Cucurella, se come una paella' se hizo viral a lo largo de meses en las redes sociales, siendo tarareado por todo un país. Y en la nueva celebración que se está desarrollando en Madrid tras conseguir la segunda estrella no está siendo muy diferente. El lateral sigue brindando momentos de simpatía y alegría que se contagia entre los jugadores de la Selección española.