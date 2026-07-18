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De la Fuente, un día antes de la final del Mundial: “Tenemos que ser nosotros, fieles a nuestra idea”

De la Fuente, un día antes de la final del Mundial: “Tenemos que ser nosotros, fieles a nuestra idea”

De la Fuente, un día antes de la final del Mundial: “Tenemos que ser nosotros, fieles a nuestra idea” / Atlas News

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De la Fuente, un día antes de la final del Mundial: “Tenemos que ser nosotros, fieles a nuestra idea”

Atlas News

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La Selección Española se mide este domingo a Argentina en la segunda final de su historia y los hombres de Luis de la Fuente parecen tener clara la receta para intentar evitar caer en las provocaciones y polémicas que llegan desde el país sudamericano. El técnico español tiene claro el 11 inicial, aunque no lo ha desvelado, en una entrevista con Mediaset. Asegura el seleccionador que “cada partido es diferente aunque lo más importante es mantener nuestro espíritu”. Más información

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