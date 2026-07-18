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Cubarsí: "Es la que hubiese soñado de pequeño”

Cubarsí: "Es la que hubiese soñado de pequeño”

EFE

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Cubarsí: "Es la que hubiese soñado de pequeño”

EFE

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Pau Cubarsí (Estanyol, Girona, 2007) afronta este domingo la final que hubiese soñado de pequeño. Ante Leo Messi, al que admiraba y disfrutaba cuando, de niño, jugaba en la Masia. El argentino, tras Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, será su siguiente gran reto en un Mundial en el que es protagonista. “Sabes lo que va a hacer, pero cuesta mucho pararle”, analiza en una entrevista con EFE.

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