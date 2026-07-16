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La selección ya vela armas en su hotel de concentración de la gran final contra Argentina

La selección española de futbol ya ha volado hasta el Aeropuerto Internacional de Newark y desde allí se ha desplazado hasta su hotel de concentración, situado en la localidad de Montclair, a unos 30 kilómetros de Manhattan. Los de Luis de la Fuente comenzarán la preparación para la gran final contra Argentina este jueves. La Roja se va a ejercitar en unas horas en las instalaciones de Melanie Lane, la ciudad deportiva del New York Red Bulls.