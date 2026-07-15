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Los reyes y sus hijas vibran con la selección

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Los reyes y sus hijas vibran con la selección

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El rey Felipe y la reina Letizia, además de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, siguieron el partido con la equipación blanca de la selección, camisetas personalizadas, con el dorsal 26 y sus nombres escritos. Sufrieron como todos los aficionados, les vimos abrazarse, nerviosos y, las cámaras captaron el momento exacto en el que los reyes y sus hijas forman una piña para festejar el pase a la final.