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Los aficionados arropan a la selección tras el partido en Dallas

Dallas se tiñó de rojo una vez más en uno de los días más importantes de la historia de la selección. Los aficionados pudieron gozar de la semifinal en el estadio y a la salida del partido. La selección de Luis de la Fuente volvió a sentirse arropada. Decenas de españoles han celebrado también el histórico pase de La Roja a la final del Mundial en las puertas del hotel de concentración en Dallas.