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Nico Williams, Pau Cubarsí y Fabián Ruiz firman camisetas en el hotel de concentración de España en Dallas

La Selección española volvió a acercarse a su afición en Dallas con una sesión de firmas y fotografías en el hotel de concentración, protagonizada por Nico Williams, Pau Cubarsí y Fabián Ruiz. La RFEF ha explicado en distintas ocasiones que estos meet & greet permiten a los seguidores conocer de cerca a varios internacionales antes de los partidos oficiales. El acto se celebró en el marco de la estancia del equipo en la ciudad texana, donde España se prepara para su siguiente compromiso en el Mundial. La propia Federación ha informado de que la expedición trabajó en Dallas y afinó la preparación en el Cotton Bowl antes del encuentro ante Francia.