Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La afición española ya calienta motores en Dallas

La selección española de fútbol se enfrenta esta noche en los Estados Unidos a Francia durante las semifinales del Mundial. En caso de ganar, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente se medirá a Inglaterra o Argentina en la gran final del domingo. Decenas de aficionados españoles ya calientan motores en la ciudad de Dallas horas antes del gran choque ante el equipo liderado por Kylian Mbappé.