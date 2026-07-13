La Selección española entrena el día previo al encuentro de semifinales contra Francia / Jordi Gil

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La Selección española entrena el día previo al encuentro de semifinales contra Francia

La Selección española ya se ha podido entrenar a un día del encuentro contra Francia en el que ambos equipos se disputarán el pase a la final del Mundial. En el mismo entrenamiento ha habido pasillo de collejas para Lamine Yamal y Víctor Muñoz por su cumpleaños, con 19 y 23 años respectivamente. Todo esto ha sido en el Cotton Bowl de Dallas, donde se ha podido ver buenos rondos y buen ambiente entre los jugadores.