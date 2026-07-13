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La Selección española entrena el día previo al encuentro de semifinales contra Francia

La Selección española entrena el día previo al encuentro de semifinales contra Francia

La Selección española entrena el día previo al encuentro de semifinales contra Francia / Jordi Gil

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La Selección española entrena el día previo al encuentro de semifinales contra Francia

Jordi Gil

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La Selección española ya se ha podido entrenar a un día del encuentro contra Francia en el que ambos equipos se disputarán el pase a la final del Mundial. En el mismo entrenamiento ha habido pasillo de collejas para Lamine Yamal y Víctor Muñoz por su cumpleaños, con 19 y 23 años respectivamente. Todo esto ha sido en el Cotton Bowl de Dallas, donde se ha podido ver buenos rondos y buen ambiente entre los jugadores.

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