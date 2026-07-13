Pasillo de collejas para Lamine y Victor Muñoz por su cumpleaños / Jordi GIL

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Pasillo de collejas para Lamine y Victor Muñoz por su cumpleaños

Lamine Yamal cumple 19 años con dos sueños por cumplir Aniversario muy especial del genio de Rocafonda en la previa de las semifinales del Mundial, uno de los títulos que tiene entre ceja y ceja. Cuando este lunes 13 de julio de 2026 sople las velas y, con los ojos cerrados, piense en un deseo, Lamine Yamal no se quedará solo con la Champions o el Mundial. Las escogerá a ambas como ha hecho siempre que se le ha preguntado por ello. La tradición dicta que solo puede haber una petición y debe mantenerse en secreto para que se cumpla. No descubriremos ahora que al extremo le encanta saltarse las normas preestablecidas y hacerlo todo a su manera. Con personalidad, carácter y confianza ciega en él mismo. Más información