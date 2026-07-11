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Manolo Lama tras la ausencia de Pedri en el once: ''Llevábamos diciendo desde el inicio del Mundial que Pedri no está bien''

Manolo Lama tras la ausencia de Pedri en el once: ''Llevábamos diciendo desde el inicio del Mundial que Pedri no está bien''

Manolo Lama tras la ausencia de Pedri en el once: ''Llevábamos diciendo desde el inicio del Mundial que Pedri no está bien'' / @partidazocope

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Manolo Lama tras la ausencia de Pedri en el once: ''Llevábamos diciendo desde el inicio del Mundial que Pedri no está bien''

@partidazocope

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Manolo Lama dejó clara su opinión en el programa 'El Partidazo de COPE" sobre el rendimiento de Pedri en lo que llevamos de Mundial y su ausencia en el once inicial de España. Una de las mayores sorpresas de lo que llevamos de Mundial pero que funcionó debido a la victoria de España contra Bélgica. Más información

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