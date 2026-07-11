Manolo Lama tras la ausencia de Pedri en el once: ''Llevábamos diciendo desde el inicio del Mundial que Pedri no está bien'' / @partidazocope

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Manolo Lama tras la ausencia de Pedri en el once: ''Llevábamos diciendo desde el inicio del Mundial que Pedri no está bien''

Manolo Lama dejó clara su opinión en el programa 'El Partidazo de COPE" sobre el rendimiento de Pedri en lo que llevamos de Mundial y su ausencia en el once inicial de España. Una de las mayores sorpresas de lo que llevamos de Mundial pero que funcionó debido a la victoria de España contra Bélgica. Más información