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'Lamine Yamal, cada día te quiero más'. Vuelve el cántico de amor a la estrella de la Roja

'Lamine Yamal, cada día te quiero más'. Vuelve el cántico de amor a la estrella de la Roja

'Lamine Yamal, cada día te quiero más'. Vuelve el cántico de amor a la estrella de la Roja / Jordi Gil

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'Lamine Yamal, cada día te quiero más'. Vuelve el cántico de amor a la estrella de la Roja

Jordi Gil

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El ambiente previo al encuentro de España - Portugal se está viviendo con gran emoción y alegría por parte de la afición española. Vuelven los cánticos de apoyo a la Roja y especialemente aquel que pone el foco en un jugador: Lamine Yamal. El astro español está en boca de todos, creando muchas expectativas a la vez que fe para conseguir el pase a cuartos de final del Mundial. Quedan menos de dos horas para que ruede la redonda en un derbi ibérico que dará mucho que hablar.

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