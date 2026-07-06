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Euforia y muchos cánticos entre la afición española en el ambiente previo del partido contra Portugal

Euforia y muchos cánticos entre la afición española en el ambiente previo del partido contra Portugal

Euforia y muchos cánticos entre la afición española en el ambiente previo del partido contra Portugal / Jordi Gil

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Euforia y muchos cánticos entre la afición española en el ambiente previo del partido contra Portugal

Jordi Gil

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Estamos a pocas horas del partido más importante hasta el momento de la Selección española en este Mundial. La Roja se enfrentará a Portugal en octavos de final en busca del pase directo a cuartos. La emoción y expectativas son máximas entre la afición y se nota en el ambiente. Un derbi ibérico que determinará la superioridad de sus jugadores en un duelo a vida o muerte.

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