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Pubill: “Agradezco a Llorente que sea un ‘coach’ para mí”

Pubill: “Agradezco a Llorente que sea un ‘coach’ para mí”

Pubill: “Agradezco a Llorente que sea un ‘coach’ para mí” / EFE

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Pubill: “Agradezco a Llorente que sea un ‘coach’ para mí”

EFE

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Marc Pubill (Tarrasa, Barcelona, 2003) se estrenó con España a lo grande. Primera convocatoria y directo al Mundial. Con debut ante Austria y un objetivo claro: “Ojalá el día 21 me esté tatuando este Mundial”, asegura en una entrevista con EFE en la que da las gracias a Marcos Llorente por ser su “coach”, ya que ha incorporado sus rutinas. Despertar al amanecer, máximas horas de sol, gafas con cristales amarillos… “Lo noto en mi energía y en mi vitalidad”.

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